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Merkez'in faiz kararı sonrasında gram 900 lira oldu

Gram altının fiyatı dün akşam açıklanan FED'in faiz kararının ardından dolar/TL kurundaki yükselişi izleyerek gün içerisinde tarihi seviyesini gördü. Gün içerisinde 875,91 lira seviyesini görerek rekor üstüne rekor kıran gram altın 900 lirayı gördü.

16 Aralık 2021 Perşembe 15:30
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Merkez'in faiz kararı sonrasında gram 900 lira oldu
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Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde doların yükselişiyle birlikte yeni bir zirve görerek 875 liraya yükselmişti. Merkez Bankasının açıklamasının ardından altın fiyatları yeniden hareketlendi.

GRAM ALTIN 900 LİRA OLDU

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 14,76 seviyesini görmesiyle perşembe günü 849 TL ile yeni bir zirve görmesinin ardından bugün zirvesini yenileyerek 875 lirayı görmüştü.

Merkez Bankasının faiz kararı açıklamasının ardından gram altın, 900 lira seviyelerinde fiyatlanıyor.

Çeyrek altın ise 1.465,24 liraya kadar yükseldi.

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