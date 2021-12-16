Merkez'in faiz kararı sonrasında gram 900 lira oldu

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde doların yükselişiyle birlikte yeni bir zirve görerek 875 liraya yükselmişti. Merkez Bankasının açıklamasının ardından altın fiyatları yeniden hareketlendi.

GRAM ALTIN 900 LİRA OLDU

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 14,76 seviyesini görmesiyle perşembe günü 849 TL ile yeni bir zirve görmesinin ardından bugün zirvesini yenileyerek 875 lirayı görmüştü.

Merkez Bankasının faiz kararı açıklamasının ardından gram altın, 900 lira seviyelerinde fiyatlanıyor.

Çeyrek altın ise 1.465,24 liraya kadar yükseldi.