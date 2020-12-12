MicroStrategy, bir sonraki Bitcoin satın alımını finanse etmek için 650 milyon dolarlık tahvil satışını tamamladı

Önde gelen bir iş zekası şirketi olan MicroStrategy (MSTR), CEO Michael Saylor'un amiral gemisi dijital varlığa olan inancının altını çizerek, daha fazla Bitcoin ( BTC ) alımını finanse etmek için 650 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir tahvil topladığını açıkladı .

Şirket Cuma günü, 2025'te% 0,750 oranında 650 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir kıdemli senet sattığını doğruladı . Faiz oranı, 2021'den itibaren 15 Haziran ve 15 Aralık'ta altı ayda bir ödenecek.

Basın açıklamasına göre:

"MicroStrategy, işletme sermayesi ihtiyaçlarının ve diğer genel kurumsal amaçların belirlenmesine kadar Hazine Rezerv Politikasına uygun olarak bitcoin cinsinden banknot satışından elde edilen net geliri yatırmayı planlıyor."

Menkul kıymetler, 1933 Menkul Kıymetler Yasasının 144A Kuralı uyarınca ihraç edilmiştir ve yalnızca kurumsal yatırımcıların kullanımına sunulacaktır.

Artış, şirketin daha fazla Bitcoin elde etmek için tahvil gelirlerinden yararlanma planlarını ilk açıklamasından birkaç gün sonra kesinleşti. Cointelegraph'ın daha önce bildirdiği gibi, MicroStrategy başlangıçta 400 milyon dolarlık bir artış hedefliyordu . 650 milyon dolarlık firma, cari fiyatlarla 36.300 BTC'nin üzerinde alım yapabilir.

MicroStrategy, bu yılın başlarında bilançosunun çoğunu Bitcoin'e dönüştüreceğini açıkladığında dünyayı şok etti. O sırada CEO Michael Saylor , şirketinin “500 milyon dolarlık eriyen buz küpü” nün üzerinde oturduğunu söyledi .

Şirket şu anda 734 milyon doları aşan 40.824 BTC'de oturuyor. Bu , temel satın alma fiyatından yaklaşık 260 milyon dolarlık bir kazancı temsil ediyor .

Wall Street analistleri, MicroStrategy'nin Bitcoin'e aşırı maruz kalmasından endişe duyuyorlar; bu 10 yıllık dalgalanma, birçok kurumsal yatırımcıyı çok yakın zamana kadar kenarda tutuyor. Citbank kısa süre önce MSTR'yi "orantısız" BTC odağı nedeniyle "nötr" den "satmaya" düşürdü .