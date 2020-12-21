MicroStrategy,Bitcoine 650 Milyon Dolar yatırdı

CEO Michael Saylor, Pazartesi günü yaptığı bir tweet'te, en son satın alımın bitcoin başına ortalama 21.925 $ (BTC,% -2.34) fiyatıyla yapıldığını duyurdu. İş zekası firmasının hazine rezervinde şu anda 1.596 milyar doların üzerinde 70.470 BTC bulunuyor. Saylor tweetinde MicroStrategy'nin bugüne kadar bitcoin için ortalama 15.964 $ fiyatla 1.125 milyar $ harcadığını söyledi. MicroStrategy, bu tahsis için fon toplamak amacıyla Aralık ayı başında 650 milyon dolarlık bir üst düzey senet satışı gerçekleştirdi. Önceki satın almalar, kurumsal bilançosundaki 500 milyon dolarlık bolluğa bağlıydı. Bitcoin satın almak için borç çıkarmak, halka açık herhangi bir şirket için, özellikle de iş modeli kripto para birimlerine odaklanmayanlar için cesur bir bahis. CEO Michael Saylor yine de tüm eleştirileri bir kenara itti.