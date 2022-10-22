Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
banner107

Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 09:59
29 Okunma
Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi



Moody's, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin yerel para birimi ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği bildirildi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) not görünümünün de "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin ise İngiltere'nin zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi.

Bu yılın başından bu yana ülke ekonomisinin büyümesinin yavaşladığına işaret edilen açıklamada, ekonominin gelecek çeyreklerde yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik görünümün yüksek enflasyon, zayıf dış talep ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle kötüleştiği, tüketim, yatırım ve ekonomik faaliyeti baskıladığı aktarıldı.

BoE'nin kalıcı enflasyon riskine karşı orta vadede para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, daha sıkı para politikasının da ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede harcanabilir gelirin gelecek yıl önemli ölçüde düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

İngiltere ekonomisinin 2023-2024 yıllarında ortalama yüzde 0,3 büyüyeceğinin ve 2026'ya kadar yüzde 1,5'lik potansiyel seviyesine dönmeyeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ülkede enflasyonun ise gelecek 6 ay içinde yüzde 11'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her şey değişti, son gelen tahminler dikkat çekti
Her şey değişti, son gelen tahminler dikkat çekti
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Faiz kararı sonrası hareketlilik...
Faiz kararı sonrası hareketlilik...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim