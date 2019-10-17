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Moody’s’den Türkiye değerlendirmesi

Derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye operasyonlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye'nin riskini artıracağını belirtti.

17 Ekim 2019 Perşembe 09:14
Moody’s’den Türkiye değerlendirmesi

Moody’s “İki ülkenin ikili ticaret ilişkileri göreceli ılımlı olsa da bu yaptırımlar ve kongreden daha fazla zarar verici tedbir potansiyelinin yatırımcı ve iş hissiyatı üzerindeki muhtemel etkileri ve Türkiye’nin halihazırda yükselen dış güvenlik açığı riskleri nedeniyle Türkiye için ekonomik riskleri artırmaktadır.

Genel olarak, jeopolitik riskler Türkiye’nin kredi profilinde ani bir bozulma için muhtemel bir tetikleyici olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Moody’s, Türkiye’nin ABD’nin yanında AB ile de ilişkilerinde bozulmanın, Türkiye’nin genel kredi profiline yönelik jeopolitik riskin öneminin altını çiziyor ve dışsal risklerin Türkiye ekonomisinin zayıf noktası olduğuna vurgu yapıyor.

FOREKS

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