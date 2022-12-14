New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 34.162,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 4.022,51 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 11.248,75 puana geriledi.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar beklenirken, piyasalarda yeni günün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı. ABD'de enflasyon yavaşlamaya devam ederken, yıllık bazda Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri "en kötünün" geride kaldığı umutlarını artırırken analistler, FOMC toplantısından bugün çıkacak kararların beklendiğini belirtti.

Analistler, piyasalarda halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının 50 baz puan artırılmasının beklendiğini, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda para politikasının seyrine dair ipuçlarının aranacağını aktardı.