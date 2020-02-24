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New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının artmasıyla haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 23:48
New York borsası sert düşüşle kapandı
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Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.000 puanın üzeride geriledi ve yüzde 3,56 azalışla 27.960,80 puana düştü.

S&P 500 endeksi, 110 puan (yüzde 3,32) kayıpla 3.227,04 puana ve Nasdaq endeksi 355 puan (yüzde 3,71) azalışla 9.221,28 puana geriledi.

Endekslerdeki düşüşte, Çin'in yanı sıra İtalya, Güney Kore ve İran gibi ülkelerde Corona virüs vakalarındaki artışın ivme kazanması ve küresel ekonominin olumsuz etkileneceğine ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

ABD'de bugün küresel yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 1,37'ye geriledi ve 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesinin imalat sanayi endeksi, şubatta 1,2 değerine yükseldi. Ocakta eksi 0,2 olarak kaydedilen endekse yönelik piyasa beklentileri ise 11,8 değerini alması yönündeydi.

Son Güncelleme: 25.02.2020 00:50
Anahtar Kelimeler:
BorsaNew York
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