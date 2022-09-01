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Pakistan, IMF’den 1,16 milyar dolar kredi aldı

Pakistan Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonundan (IMF) 1,16 milyar dolarlık kredinin alındığını aktardı.

01 Eylül 2022 Perşembe 14:02
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Pakistan, IMF’den 1,16 milyar dolar kredi aldı


Pakistan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, IMF Guvernörler Kurulu’nun onayının ardından Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında Pakistan’a 1,16 milyar dolarlık kredinin serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kredinin, Pakistan Merkez Bankasının döviz rezervlerini artırmasına katkı sunacağı vurgulandı.

IMF ile anlaşma

Pakistan, IMF ile 2019’da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomi kurtarma paketi için anlaşmıştı. Anlaşma gereği Pakistan’dan petrol ve elektrik ücretleri dahil pek çok kalemin sübvanse edilmemesi istenmişti.

İmran Han hükümeti, 28 Şubat’ta görevdeyken petrol fiyatlarını düşürmüş ve bu fiyatları 4 ay dondurduğunu açıklamıştı. IMF ise petrol fiyatlarının sübvanse edilmesi sona erene kadar Pakistan’a vereceği 3 milyar dolarlık fonu durdurmuştu.

Mayıstan bu yana yapılan görüşmeler sonucu, Şahbaz Şerif yönetimi, IMF ile 14 Temmuz’da 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılması konusunda anlaşma yapmıştı.

Pakistan Gelir ve Maliyet Bakanı Miftah İsmail, 18 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, IMF’nin işaret ettiği 4 milyar dolarlık finansman açığının kapatıldığını söylemişti.

Bu kapsamda Birleşik Arap Emirliklerinin 1 milyar dolar yatırım yapma kararı aldığını belirten İsmail, dost ülkelerden 3 milyar dolarlık yatırım sözleri alındığını ancak bu ülkeler açıklama yapmadan bir bilgi paylaşamayacaklarını kaydetmişti.

Suudi Arabistan, 26 Ağustos’ta Pakistan ekonomisine destek amacıyla 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

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