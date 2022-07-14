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Petrol fiyatları yükselişte!

Ham petrol fiyatları, petrol piyasasının sıkı olduğuna dair işaretlerle ikinci seansta da yükselişte.

14 Temmuz 2022 Perşembe 09:08
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Petrol fiyatları yükselişte!
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Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,5 artışla günü tamamlamasının ardından bugün 97 dolar civarında dalgalanıyor.

Yükselişe rağmen petrol haftalık bazda düşüşe ilerliyor. Nisan’dan beri ilk kez 100 doların altında haftalık kapanış olabilir. ABD’de yüksek petrol fiyatları tüketimi azalttı, talep geçen hafta 1996’dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Yüksek enerji maliyetleriyle enflasyonun 40 yılın zirvesinde seyretmesi ABD’nin bir numaralı gündem maddesi. ABD Başkanı Joe Biden daha önce birkaç kez OPEC’e enerji fiyatlarını düşürmek için daha fazla üretim yapma çağrısında bulunmuştu. Biden’ın bu haftaki Orta Doğu turunda bu konudaki temasları takip edilecek.

Zhaojin Futures analisti Gao Jian talebin zayıflamaya başladığını belirterek “piyasalar Biden’ın ziyaretine odaklanmış durumda. Arzda artış olacağına dair bir haber fiyatları düşürebilir” değerlendirmesini yaptı.

Ağustos vadeli Batı Teksas Tipi Ham petrolün varil fiyatı Nymex’te yüzde 0,6 artışla 96,88 dolarda, Eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,7 artışla 100,26 dolarda işlem görüyor.

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