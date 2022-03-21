Künye
Kıbrıs 8
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Türkiye'ye gitmek için Güney’den Kuzey’e geçtiler!
Türkiye'ye gitmek için Güney’den Kuzey’e...
Flaş Haber
Asgari ücrette son dakika!
Kapat

Petrol fiyatlarında yükseliş

Son 24 saatte fiyatı yüzde 3.27 artan Brent petrol 111 dolar 46 centten işlem görüyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 09:35
258 Okunma
Petrol fiyatlarında yükseliş
banner108

Ukrayna'da savaş birinci ayını doldurmaya hazırlanırken, petrol fiyatları yatırımcıların Ortadoğu'daki gelişmelere odaklanmasıyla yükseliş kaydetti.

ABD tipi ham petrol ve Brent petrolde yüzde 3'lük yükseliş izlendi. Son gelişmelerin etkisiyle Brent petrolde 111 doların üzeri görüldü. Geçen hafta 96 dolara kadar gerileyerek mart ayının en düşük seviyesini gören brent petrol, üst üst üçüncü gününde de yükseliyor.

Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 111,50 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,31 artışla 111,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,82 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıların yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.

ABD başta olmak üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek. Perşembe günü NATO zirvesi, G7 zirvesi ve Avrupa Konseyi zirvesine katılacak Biden, ardından Polonya ziyaretini gerçekleştirecek.

Bu görüşmelerin, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilebileceği ve petrolde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişelerini artıracağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki dün yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 İHA ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA da Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran destekli Husilerin cumartesi gecesi Cazan'daki petrol ürünleri dağıtım istasyonuna, pazar sabaha karşı da Yanbu Doğalgaz Santrali ve ardından Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi'ne İHA saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Bakanlık yetkilileri, saldırının rafinerinin üretim seviyesinde geçici bir düşüşe neden olduğu ve bu açığın stoklarla telafi edileceğini belirtmişti.

ÇİN'DEKİ COVİD-19 VAKA SAYISI TALEP ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de günlük Covid-19 vaka sayısının 2020'nin başında, salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de piyasalarda talep endişelerini artırıyor ve fiyatların yükselişini baskılıyor.

Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin'de bir yılı aşkın sürenin ardından virüse bağlı ilk can kaybı yaşandı.

Brent petrolde teknik olarak 111,80 ile 114,09 dolar aralığının direnç, 109,51 ile 107,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kârını ikiye katladı
Kârını ikiye katladı
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Dolar 14,84 Liradan, Sterlin 19,49 Liradan İşlem Görüyor
Dolar 14,84 Liradan, Sterlin 19,49 Liradan İşlem Görüyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim