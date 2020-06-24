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Petrol geriledi, altın fiyatları yükseldi

ABD'deki hampetrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında gerilerken, altın fiyatları da satınalma yöneticileri endekslerindeki (PMI) toparlanma ile yükselişini sürdürdü.

24 Haziran 2020 Çarşamba 21:25
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Petrol geriledi, altın fiyatları yükseldi

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları geçen hafta 1.75 milyon varil birden yükseldi. Petrol stoklarını izleyen kamu kuruluşu ABD Enreji Enformasyon Yönetimi'nin de (EIA) aynı döneme ilişkin verileri ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

Verinin ardından, Ağustos teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.44 düşüşle 39.80 dolara, aynı vadeli Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 düşüşle 42.19 dolara geriledi.

Spot piyasada da Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.89 düşüşle 42.16 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.60 düşüşle 39.96 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.64 düşüşle 17.64 dolar,

- altın, yüzde 0.02 artışla 1,767.68 dolar,

- bakır, yüzde 0.20 artışla 5,919.00 dolar,

- platin, yüzde 3.16 düşüşle 803.66 dolar,

- paladyum yüzde 0.81 düşüşle 1,915.76 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 390 liraya, çeyrek altın 638 liraya, Cumhuriyet altını da 2,543 liraya yükseldi.

Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerden, üretimi kısıntısını Mayıs ayında tam olarak uygulayamayan ülkelerin, aradaki farkı önümüzdeki aylarda kapatmak için kendi planlarını yaptıklarını söyledi.

Novak, bu ülkelerin bu konudaki planlarını, OPEC ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin geçen hafta düzenlenen toplantısına getirdiklerini ekledi.

OPEC+ grubunun Mayıs ayında aldığı üretim kısıntısı kararına uyumun tamamen gönüllülük temeline dayalı olduğunu da anımsatan Novak, bu nedenle söz konusu planlar için bir resmi onay gerekmediğinin altını çizdi.

OPEC kaynaklarına göre, Irak ve Gabon kısıntıya belirli oranlarda uyum sağlayamazken, Kazakistan, Angola ve Nİjerya, bu iki ülkeden daha iyi uyum sağlasalar da, hedeflerini tam olarak tutturamadılar.

OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, Mayıs ayında yürürlüğe giren günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Anahtar Kelimeler:
PetrolAltın
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