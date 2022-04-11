Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular! Yeni gelişme...
10 gramı 200 dolar!
10 gramı 200 dolar!

Petrol haftaya düşüşle girdi

Petrol fiyatları Çin’de kontrol altına alınamayan salgının talep tarafında yarattığı baskının etkisiyle yeni haftanın ilk işlemlerinde düşüş kaydetti.

11 Nisan 2022 Pazartesi 07:43
117 Okunma
Petrol haftaya düşüşle girdi

Petrol piyasalarında dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan Çin’den gelen salgın haberleri etkisini hissettirmeye devam ediyor.

ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni haftaya yüzde 2’yi aşan kayıpla başladı. Brent petrolde haftanın ilk işlemleri 100 dolar civarındaki seviyelerden geçti.

Çin’de devam eden salgın talep tarafında piyasayı baskılamaya devam ediyor.

Ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan 25 milyon nüfuslu Şanghay’da 10 Nisan itibariyle belirti göstermeyenlerle birlikte 26 bin 87 vaka tespit edildi. Böylelikle Şanghay’daki vaka sayıları açısından yeni rekor kaydedildi.

Şanghay’da artan vakalar nedeniyle 28 Mart’ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte yeni tur toplu testlerin ardından 14 gün içinde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıkladı.

Öte yandan ülkenin en büyük kentlerinden, 18 milyon nüfuslu Guangcou’da da Cumartesi 10 vaka ile hastalık belirtisi göstermeyen 1 vakanın tespit edilmesinin ardından tüm vatandaşlara toplu test uygulanacağı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları güne nasıl başladı?
Döviz kurları güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Brent petrol fiyatlarında son durum!
Brent petrol fiyatlarında son durum!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim