Petrol haftaya düşüşle girdi

Petrol piyasalarında dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan Çin’den gelen salgın haberleri etkisini hissettirmeye devam ediyor.

ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni haftaya yüzde 2’yi aşan kayıpla başladı. Brent petrolde haftanın ilk işlemleri 100 dolar civarındaki seviyelerden geçti.

Çin’de devam eden salgın talep tarafında piyasayı baskılamaya devam ediyor.

Ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan 25 milyon nüfuslu Şanghay’da 10 Nisan itibariyle belirti göstermeyenlerle birlikte 26 bin 87 vaka tespit edildi. Böylelikle Şanghay’daki vaka sayıları açısından yeni rekor kaydedildi.

Şanghay’da artan vakalar nedeniyle 28 Mart’ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte yeni tur toplu testlerin ardından 14 gün içinde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıkladı.

Öte yandan ülkenin en büyük kentlerinden, 18 milyon nüfuslu Guangcou’da da Cumartesi 10 vaka ile hastalık belirtisi göstermeyen 1 vakanın tespit edilmesinin ardından tüm vatandaşlara toplu test uygulanacağı bildirildi.