Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Sapık dayı cezaevinde bekleyecek!
Sapık dayı cezaevinde bekleyecek!
Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
Flaş Haber
CTP, tercihini yaptı...
Kapat

Petrol için yeni iddia...

Petrol ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo Washington'dan dikkat çeken açıklama geldi. Washington'un,en Rus petrolüne erişimin azalmasıyla petrol fiyatlarının tırmanacağı yönünde endişelendiğini söyledi. İşte petrol fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri...

26 Ağustos 2022 Cuma 23:01
359 Okunma
Petrol için yeni iddia...


Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, petrol fiyatlarının rekor düzeylere ulaşmasına neden olmuş ve 139 dolar ile yaklaşık sok 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Daha sonra müzakere masasına oturan iki ülke piyasaların ateşini bir nebze de olsa söndürerek fiyatları 100 dolar bandına çekti. 

'PETROL FİYATLARI TIRMANACAK'

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo Washington'un, 5 Aralık'tan itibaren Rus petrolüne erişimin azalmasıyla petrol fiyatlarının tırmanacağı yönünde endişelendiğini söyledi.

ABD, Rusya'nın enerji ihracat gelirlerini azaltmak için ülkeden fosil yakıt ithalatını yasaklamış, uygulamaya istisna olarak bazı kuruluşlarla 5 Aralık'a kadar enerji alım satımına devam edilmesine izin vermişti.

Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde bugün gazetecilere açıklama yapan Adeyamo, Rus ham petrolüne ithalat tavan fiyatı getirme konusunda Hindistan yetkilileri ve özel sektör katılımcılarıyla etkili bir görüşme yürüttüklerini belirtti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalar merakla bekliyordu!
Piyasalar merakla bekliyordu!
Dolardan yeni rekor!
Dolardan yeni rekor!
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim