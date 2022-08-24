Petrol piyasasında ABD stokları etkisi...

Petrol fiyatları son günlerde arz cephesindeki gelişmelerin etkisiyle yön bulmaya çalışıyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde petrol, ABD ham petrol stoklarının azaldığına işaret eden veriler ve Suudi Arabistan'ın olası üretim kesintilerini işaret etmesinin ardından görece yatay bir görünüm sergiledi.

BRENT PETROL 100 DOLARI TEST ETTİ

Bir önceki işlem gününde yüzde 4'e yakın prim yapan ABD ham petrolü yeni işlem gününde 94 dolar seviyesine yaklaştı. Brent petrol ise yeniden 100 doları test etti.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ham petrol stoklarının geçen hafta 5,63 milyon varil düştüğünü bildirdi. Ardından Kazakistan'dan yapılan ihracatın aylarca kesintiye uğrayabileceği haberleri geldi.

Petrol, ekonomik yavaşlama endişeleriyle Haziran ayının başından bu yana değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetti. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, bu hafta vadeli işlem piyasasının temellerden giderek daha fazla koptuğunu ve OPEC+ ittifakının üretimi kısmak zorunda kalabileceğini söyledi.