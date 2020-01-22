Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...

Piyasalar virüs kaptı!

Çin'de ortaya çıkan 2019-nCoV adı verilen corona virüs dünyayı tehdit ederken Asya piyasaları da salgından etkilendi. Yatırımcılar Asya Borsaları'ndan çıkarken ABD ve Alman hazine kağıtlarına yatırım yaptı. Dolar/TL 5.90'ın üzerindeki seyrine devam ediyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 11:25
Piyasalar virüs kaptı!

Dolar/TL güne 5,93 seviyesinden başladı, Davos zirvesi izlenecek.

Davos zirvesinden gelen açıklamalar ve Çin’de ortaya çıkan yeni virüs ile ilgili gelişmelerin izleneceği yeni güne Dolar/TL 5,93 seviyesinden başladı. Dolar/TL bugün en düşük 5,9273, en yüksek 5,9404 seviyesini gördü. Euro/TL 6,57 seviyesinden açıldı.

  • DOLAR

    5.9376(%0.06)

  • EURO

    6.5806(%0)

  • ALTIN

    296.753(%-0.2)

Piyasa bugün şu olayları ve yankılarını takip edecek: Çin’de ortaya çıkan, insandan insana bulaştığı tespit edilen ve henüz bir tedavisi bulunmayan coronavirüs salgınında resmi olarak teyit edilmiş vaka sayısının 440’a ulaştığı bildirildi.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Halkbank'ın hakkında açılan davaya dahil olmadığı her bir gün için bir milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, katılmama konusunda ısrarcı olması halinde para cezasının her hafta katlanarak arttırılmasını talep etti.

TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından TL faizlerindeki düşüşün para birimini dezavantajlı bir konuma getirdiği endişesi satış baskısında etkili. Bu endişeye yönelik kredi derecelendireme kuruluşlarının yorumları da satış baskısını tetikleyen unsurlar arasında.

Öte ayndan TL’yi baskılayan unsurlarda Rekabet Kurumu’nun 20’den fazla banka için ön araştırma başlatması da eklendi. Bu endişe Albayrak’ın “endişe edecek birşey yok” söylemiyle azalsa da devam ediyor.

Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye kredi sınırlamasını sürdürecek.

Çin Başbakan Yardımcısı Han Zheng, Çin’in global yatırımcılara piyasalarına daha büyük erişim imkanı vermek için reformlarına devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden azli istemiyle başlatılan yargı sürecinde Senato’daki ilk duruşma gerçekleşti. (FOREKS)

Anahtar Kelimeler:
DolarPiyasaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurlarında son durum!
Döviz kurlarında son durum!
Döviz kurlarında son durum!
Döviz kurlarında son durum!
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim