Piyasalarda gün sonu!

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.33 artışla başladığı Çarşamba günü, 109 bin 391 ve 110 bin 409 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.50 artışla 109 bin 778 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.72, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 artıdaydı.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin, sonuçları bugün TSİ 21:00'de açıklanacak toplantısında, yüzde 0.0 düzeyine yakın olan faiz oranlarda bir değişiklik yapması beklenmiyor. Negatif faiz oranlarına ilişkin bir beklenti bulunmadığına işaret eden analistlere göre, öngörülebilir süre içinde de farklı yönde bir adım beklenmiyor.

Bu nedenle, piyasalarda faiz kararından çok Fed’in ekonominin görünümüne ilişkin görüşünün fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrasındaki konuşmasında vereceği mesajların piyasaların yönü açısından önem taşıyor; çünkü, Fed’in özellikle geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verilerini nasıl değerlendirdiği ve verilerin aynı doğrultuda gelmesi durumunda nasıl aksiyon alacağı yatırımcıların merak ettiği soruların başında geliyor.

Haziran'da toplam 12.4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 25.9 milyar lirası piyasadan toplam 27 milyar lira iç borçlanma öngören Hazine son iki günde düzenlediği üç ihale ile yaklaşık 9.5 milyar lira borçlandı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 440/450 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.

FOMC toplantısında tahvil getirilerindeki yükselişi durduracak adımlar atabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasalarda birçok para birimi karşısında gerileyen dolar, iç piyasada ise 6.80 lira dolayında tutunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7738 lira ve en yüksek 6.8071 lirayı gördükten sonra, 6.79 – 6.80 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6879 lira ve en yüksek 7.7338 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6321 lira ve en yüksek 8.6903 lirayı gördükten sonra 8.66 – 8.67 lira aralığında hareket ediyor.

Yeni günde 1.1331 - 1.1389 arasında hareket eden euro/dolar paritesi de en son 1.1350 düzeyinde işlem görüyordu.

İşsizlik oranı, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 13.2 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Tarım dışı işsizlik de 1.1 puan azalış ile yüzde 15.0 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişiye, istihdam oranı da 3.4 puanlık azalış ile yüzde 42.0'ye geriledi.