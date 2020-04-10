Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Piyasalarda gün sonu

BIST100 yüzde 0.66 yükseldi, dolar 6.68 lirada

10 Nisan 2020 Cuma 18:43
1223 Okunma
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.66 artışla 96 bin 471 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04, BIST Mali Endeksi yüzde 1.34, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.03 artıda kapandı. 

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.43 bileşik düzeyindeydi.    Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeye çıktıktan sonra 520 düzeyine döndü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalian Georgieva'nın, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını söylemesinin, Türkiye'ye döviz girişlerini artırabileceği beklentisiyle dövizler, hafta ortasına göre daha düşük düzeylerde hareket ediyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- Dolar en düşük 6.6547 lira ve en yüksek 6.7257 lirayı gördükten sonra, 6.68 – 6.69 lira aralığında,

- Euro en düşük 7.2735 lira ve en yüksek 7.3632 lirayı gördükten sonra, 7.32 – 7.33 lira aralığında,

- Sterlin en düşük 8.2942 lira ve en yüksek 8.4012 lirayı gördükten sonra 8.34 – 8.35 lira aralığında hareket ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul EndeksiDolarEuroSterlinEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dövizde son durum
Dövizde son durum
İngiltere Merkez Bankası’ndan doğrudan finansman hamlesi
İngiltere Merkez Bankası’ndan doğrudan finansman hamlesi
Dövizde son durum
Dövizde son durum
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim