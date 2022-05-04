Piyasalarda son durum

Batı Teksas Tipi ham petrol dün Çin’in enerji talebinin azaldığına dair sinyallerle yüzde 2’den fazla gerilerken bugün yükselişe geçti.
Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stoklarının yaklaşık 3.5 milyon varil düştüğünü açıkladı.
ABD ve İngiltere Rusya’dan petrol ithalatını yasaklarken Moskova’nın Polonya ve Bulgaristan’a doğal gaz akışını kesmesinin ardından Avrupa Birliği’nin de benzer adımlar atıp Rusya’dan ithalatı yasaklaması bekleniyor.
Öte yandan bu hafta 23 üyeli OPEC grubunun Perşembe günkü toplantısında petrol arzında ılımlı artışını sürdürmesi bekleniyor.
Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1.2 artışla 103.73 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.1 artarak 106.14 dolardan işlem görüyor.