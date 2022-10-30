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Piyasalarda son durum

Haftanın son iş gününde hızlı bir yükseliş yaşayan altın piyasasında hafta sonuyla düşüş gözlendi. 1000 TL sınırına yaklaşan gram altın yeniden 980’li seviyelere inerken, çeyrek altın da yeniden 1650 TL seviyesinden uzaklaştı. Peki, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Ekim 2022 altın fiyatları (Anlık, alış-satış)

30 Ekim 2022 Pazar 23:10
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Piyasalarda son durum



Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar gözlerin devamlı anık alış satış fiyatlarında olmasına neden oluyor. Zira hafta boyunca yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları hafta sonuna sert bir düşüşle girdi. Sabah saatlerinde gram altındaki değer kaybı yüzde 1,13’ü bulurken, çeyrek ve yarımda altında bu oran yüzde 67’yi buldu. İşte 30 Ekim 2022 Pazar gününe ait altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 982,31 TL  
Gram altın satış fiyatı: 982,87 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?


22 ayar gram altın alış fiyatı: 899,67 TL
22 ayar gram altın satış fiyatı: 929,02 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.615,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.636,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 3.220,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 3.274,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6.441,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.525,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 900,60 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 909,46 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.644,29 dolar
Ons altın satış fiyatı: 1.645,06 dolar

Anahtar Kelimeler:
PiyasalarEkonomiAltın
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