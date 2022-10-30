Piyasalarda son durum

Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar gözlerin devamlı anık alış satış fiyatlarında olmasına neden oluyor. Zira hafta boyunca yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları hafta sonuna sert bir düşüşle girdi. Sabah saatlerinde gram altındaki değer kaybı yüzde 1,13’ü bulurken, çeyrek ve yarımda altında bu oran yüzde 67’yi buldu. İşte 30 Ekim 2022 Pazar gününe ait altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 982,31 TL

Gram altın satış fiyatı: 982,87 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?



22 ayar gram altın alış fiyatı: 899,67 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 929,02 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.615,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.636,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 3.220,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3.274,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 6.441,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 6.525,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 900,60 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 909,46 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.644,29 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.645,06 dolar