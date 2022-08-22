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Risk en yüksek seviyede!

Bir süredir 18 liranın altında sakin bir seyir izleyen dolar/TL kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası hızlı yükselmişti. Yükseliş bugün de devam etti. Türkiye'nin risk primi ise haftanın ilk işlem gününde 800 baz puanın üzerini test ederek 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:05
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Risk en yüksek seviyede!


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizlerde sürpriz bir şekilde 100 baz puan indirim yaparak yüzde 13 seviyesine çekmesi sonrası 18,14’ün üzerini test eden Dolar/TL kuru haftayı 18,08’den kapatmıştı. Bu hafta küresel tarafta ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin açıklamaları ve Jackson Hole toplantısındaki sunum yakından takip edilecek. Dolar göstergesinin yeniden 20 yılın zirvesine yaklaşması ve paritenin de 1’e gelmesi gelişen ülke paralarında baskı yaratırken kur yıl içi zirvesine bir adım daha yaklaştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar kuru 18,16’ya yükseldi. Bu gelişme ile Türkiye'nin risk primi haftanın ilk işlem gününde 800 baz puanın üzerini test ederek 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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Temmuz ayının ortasında 900 baz puan ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkan risk priminde Temmuz ayının sonlarından Ağustos ayının ortalarına kadar bir gevşeme yaşanmıştı. 11 Ağustos'ta 650 baz puanın altını test eden risk primi o tarihten sonra yükseliş ivmesine geçmişti.

FAİZ İNDİRİMİ İLE 18 SEVİYESİ AŞILDI

20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi zirveyi gören dolar kurunda kademeli olarak başlayan yükseliş Mayıs’ta hem Fed’in faiz artışına hız vermeye başlaması hem küresel enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde olması hem de yurt içinde enflasyon yükselişinin hızlanmasıyla kurdaki oynaklık da arttı. Haziran’da 17 seviyesinin aşılmasının ardından BDDK, ticari kredi kullanımı ve döviz teminatlarında değişikliğe gitti. Bu kararla yaşanan kısa süreli düşüşün ardından yeniden 17 üzerine çıkan kur, son haftalarda yatay seyir izledi. Faiz indirimiyle beraber 18 seviyesi geçen hafta aşıldı.

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MERKEZ BANKASINDAN KREDİ HAMLESİ

Faiz indirimine devam eden Merkez Bankası karar metninde dikkat çektiği kredi büyümesi ve kredilerin selektif kullanılmasına dair hafta sonu yeni bir düzenlemeye gitti. Bu konuda iş dünyasından oldukça şikâyet gelmesi üzerine ticari kredilerde kat sayı ve menkul kıymet tesisinde değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme ile bankaların ticari kredi faizlerini düşürmek, piyasa faizi ile politika faizi arasındaki farkı en aza indirmek ve alınan kredilerin ama uygun kullanılmasını sağlayarak döviz alımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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