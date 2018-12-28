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Sadece Takiple Hediyen Cebinde

Kıbrıs'ta bir ilk olan BiPBOX kanalını takip edenlere sürprizleri devam ediyor.

28 Aralık 2018 Cuma 17:44
Sadece Takiple Hediyen Cebinde

Kuzey Kıbrıs Turkcell'in (KKTCELL) BiP uygulaması üzerinden takip edilebilen BiPBOX kanalı, her hafta dakikadan internete, fizy uygulamasından Dergilik uygulaması aboneliğine kadar birçok teknolojik ve fırsat ürünü kazandırmaya devam ediyor.

BiPBOX Yılbaşı  Sürprizleri İle  Hediye  Dağıtmaya Devam Ediyor!

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KKTCELL, BiP uygulaması ile kısa sürede 10 binden fazla takipçiye sahip olan BiPBOX kanalını takip edenlere hiçbir işlem yapmadan her hafta belirli günlerde birbirinden değişik ve farklı avantajlar içeren hediyeler sunuyor. Kıbrıs'ta bir ilk olan BiPBOX kanalı, her yöne konuşma, sınırsız konuşma, cepten internet, Dergilik ve fizy gibi uygulama kanalı aboneliği, fırsat ürünleri ve dönemsel olarak da çekilişlerle akıllı telefon ve giyilebilir teknolojik cihazlar kazandırıyor.

Çok kısa bir sürede 10 binden fazla takipçiye sahip olan BiPBOX kanalı tüm takipçilerine 100 BiP dakikası, 10.000ci takipçisi Doğan Tüzen’e Alcatel Tablet - PIXI4 7 wifi cihaz ve çekiliş ile takipçisi Erol Solak’a IPHONE X hediye etti.

BiPBOX'tan Nasıl Faydalanılır?

KKTCELL yaptığı açıklamada BiP uygulamasını kullanan kişilerin tek yapması gerekenin 'Keşfet' sekmesine girip arama kısmına 'BiPBOX' yazarak kanalı takip etmesi olduğunu belirtti. Açıklamada "BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store'a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir" denildi.

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Son Güncelleme: 28.12.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
BiPBOXKKTCELLKuzey Kıbrıs TurkcellHaberGündemKıbrıs
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