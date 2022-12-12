Şafaklı: Ekonomi İyiye Gitmeyecek

-ÖZEL HABER

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, 2023 yılıyla ilgili ekonomik ön görülerini Gündem Kıbrıs muhabiri ile paylaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisinin tamamen Türkiye'ye bağımlı olduğunu vurgulayan Şafaklı, 'Türkiye'de 2023'de gerçekleşecek seçimlerden dolayı şu anda bir seçim ekonomisi uygulanıyor. 'Yeni yıldan sonra enflasyon düşecek' söylemleri de bu yüzden. Türkiye'nin bu yönde atacağı adımlar neticesinde belki ülkemizde biraz rahatlar ama bu tamamen geçici olur' ifadelerini kullandı.

Ülkemizde herşeyin dövize bağlı olduğunu hatırlatan Okan Veli Şafaklı, 'dövizde dalgalı seyir sürdüğü müddetçe ülkemizde ekonomik açıdan hiçbir rahatlama olmaz. Türkiye'nin faizler konusundaki tutumu aynı şekilde devam ediyor. Bu da demek oluyor ki döviz istikrara kavuşmaz ve KKTC'de de dövize bağlı olarak enflasyon oranları yeni yılda da düşmez aksine artar' ifadelerini kullandı.

Ekonomik anlamda 2023 yılında iyiye gidiş yönünde bir beklentisi olmadığını belirten Şafaklı, ülkede yapısal problemler de bulunduğunu, bu problemlerin giderilmediği takdirde, ekonomik anlamda bir rahatlamanın beklenmemesi gerektiğini kaydetti.