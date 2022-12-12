Şahiner: Çok zor bir ‘2023 Mali Yılı’ bizi bekliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ekonomi Maliye Plan ve Bütçe Komitesi’nin bugün onayladığı 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na dikkat çekti.

CTP’li vekil Şahiner, “Ne yazık ki, hiçbir öngörüsü olmayan, sorunlarımıza çare üretecek tek bir kalemin bulunmadığı; yaralarımızı iyileştirmenin aksine daha da kapanmayacak derin yaralar açacak çok zor bir "2023 Mali Yılı" bizleri bekliyor” dedi.

“Bu bütçe ile ‘günü kurtarmak’tan bir adım ileriye gidemeyeceğimiz çok aşikar” diyen Şahiner, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Siz her ne kadar bu ülkeyi yaşanmaz bir yer haline getirmek isteseniz de, bunu kendinize misyon edinseniz de, biz buradayız ve yaratacağınız enkaz her ne olursa olsun düzeltmek için Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak mücadele etmeye devam edeceğiz.”