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Salla Kazan Şimdi Haftada 2 Kez Kazandırıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’de Yeni Yıl Coşkusu

27 Aralık 2018 Perşembe 14:14
Salla Kazan Şimdi Haftada 2 Kez Kazandırıyor

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Ürünleri ve kaliteli hizmeti ile müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Kuzey Kıbrıs Turkcell yoğun ilgi gören ‘Salla Kazan’ kampanyasını ikiye katladı. Turkcell’liler şimdi haftada bir yerine iki kez “Salla Kazan” yaparak daha çok hediye kazanma olanağı bulacak. Daha çok hediye kazanmak için tek yapılması gereken telefonunuzu sallamak.

Aylık aktif 70 binin üzerinde kişinin kullandığı ve Ekim ayı sonu itibarıyla 86 bin müşterisine toplamda 860 bin kez hediye kazandıran “Salla Kazan” Kampanyası haftada 2 kez olarak 24 Aralık 2018 ile 6 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerli olacak ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler sadece telefonlarını haftada bir yerine iki kez sallayarak günlük, haftalık veya aylık hediyelerden birini koşulsuz ve şartsız kazanacak.

2 Kez Kazandıran Kampanya

 “Salla Kazan” kampanyasından, 180 bini aşkın cihazda yüklü olan Cep Hesabım uygulamasını indirip yükleyen tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları faydalanabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hem eğlendirmek, hem de hediye kazandırmak için müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan kampanyasına yeni dönemde de yoğun ilgi ve katılım artarak devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “Salla Kazan” kampanyasıyla sadece telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız on binlerce internet, dakika, Turkcell’in dijital servisleri fizy ve lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarına sahip oluyor. Günlük, aylık ve haftalık kullanıma göre değişen 40’ı aşkın farklı hediye paketi ile binlerce hediye sunan Salla Kazan her hafta kazandırmaya devam ediyor. Gloria Jeans Coffees’den kahve hediyesi yanında yoğun ilgi gören yeni nesil uygulamalarını da kampanyaya dâhil eden Kuzey Kıbrıs Turkcell, servislerin kullanımı için özel tanımladığı internet sayesinde müşterilerini kota konusunda da rahatlatıyor. Birkaç tuşla dilediğiniz işlemi gerçekleştirebildiğiniz Cep Hesabım uygulamasını kullanırken internet kotanızdan eksilmiyor. Böylelikle uygulama içerisinde rahat ve dilediğiniz kadar inceleme yaparak gezebiliyorsunuz.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler kampanya kapsamında verilen faydalardan kalan miktarının sorgusunu da yine Cep Hesabım uygulamasından yapabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “Cep Hesabım uygulamasını App Store ya da Google Play Store’dan telefonunuza indirerek, uygulamaya giriş yapabileceğiniz belirtildi.

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Kuzey Kıbrıs TurkcellSalla KazanHaberGündemKıbrıs
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