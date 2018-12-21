Sarı Sandık’tan yeni yılda özel fırsatlar

Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin Turkcell’li oldukları her gün için puan biriktirdikleri “Sarı Sandık” kampanyası müşterilerine çok özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Sarı Sandık bu sefer de yeni yıla özel iPhone X ve Samsung J7 Core gibi teknolojik ürünler kazandırıyor.

Müşterileri ile her koşulda hayatı paylaşmaya önem veren Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yıl heyecanına sürekli kazandıran kampanyası ile ortak oluyor. Bugüne kadar ücretsiz binlerce hediye kazandıran Sarı Sandık bu sefer de birbirinden özel fırsatlar sunuyor. Faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerin Turkcell’li oldukları her gün için puan biriktirdikleri Sarı Sandık kampanyası, yeni yıl öncesinde iPHONE X ve Samsung J7 Core gibi son teknoloji ürünlerini kazandırma şansı sunuyor.

Sarı Sandık kampanyası bunun yanında tüm bireysel Turkcell müşterilerinin, Eziç Restoran, Koton Mağazaları ve seçili Mardo şubelerinden yapacakları alışverişlerde 20 TL’lik Turkcell indiriminden faydalanabilmelerini sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler bu kampanyadan, Sarı Sandık puanlarıyla herhangi bir ücret ödemeden kolayca yaralanabiliyor.

Paylaştıkça artan coşkulara Turkcell katkısı

Müşterilerine çok özel fırsatlar sunarken sunduğu ürün ve hizmetlerle hayatı kolaylaştıran Kuzey Kıbrıs Turkcell mutlu anları paylaşarak çoğaltmayı da ihmal etmiyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tüm bireysel hat kullanan müşterileri SARI SANDIK’tan alacakları 20 TL değerindeki hediye şifresini kahve, tatlı, yemek veya diledikleri herhangi bir menüde ya da kendilerini ve sevdiklerini şımartacak giyim, takı alımlarında da kullanabilecekler.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Sarı Sandık kampanyasıyla yeni yılda da müşterilerinin hayatına keyifli bir dokunuş daha yaparak mutluluklarına ortak oluyor.

Kampanyaya nasıl katılabilirim?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in verdiği bilgiye göre bireysel hat kullanan Turkcell’liler kampanyaya resmi internet siteleri kktcell.com’dan veya SMS (kısa mesaj) ile başvuru yaparak katılabilirler.

SMS ile başvuracak kişiler web sitesinden öğrenebilecekleri hediye kodunu 2626’ya SMS göndererek şifre alabilirler. Turkcell’lilerin firma indirimlerinden yararlanmaları için SMS göndererek veya web üzerinden başvuru yaparak alacakları şifreyi mağaza yetkililerine göstermeleri yeterli olacak.

iPhone X ve Samsung J7 Core akıllı telefonlar için 1 Ocak 2019 tarihine kadar başvuruda bulunan tüm müşteriler çekilişe katılma hakkı yakalayacak.