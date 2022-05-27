Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!
Flaş Haber
Akaryakıta olağanüstü zam!
Kapat

Saydam: Temel gıdalarda KDV’nin sıfır olması gerekiyor

Ekonomist Göksel Saydam, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

27 Mayıs 2022 Cuma 10:00
1 Okunma
Saydam: Temel gıdalarda KDV’nin sıfır olması gerekiyor

ÖZEL HABER

Ekonomist Göksel Saydam, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Saydam, “Başka ülkelerde de kaçınılamayan nedenlerden dolayı enflasyon ve pahalılık olması normaldir. Ancak bizim ülkemizde bunu sürekli gerekçe gösteriyorlar. İçte alınabilecek önlemler var. Pahalılık durdurulamayabilir ama şiddeti yavaşlatılabilir. Aylardan beri önlem alınmıyor.  Bizim ithalatımızın büyük kısmı tr den yapılır ama döviz olarak faturalanıyor. Ürünler gümrüğe geldiğinde günlük kur uyguluyor bizim hükümet. Hükümete sorduğunuzda gelir istiyor. Tepsi ticaret sektörüne yükleniyor. Hükümetin elinde denetim yasası var. Hani denetim?” diye sordu. 

Saydam, “Canlıların en temel ihtiyacı gıdadır. Hükümetin ilk yapması gereken temel gıda maddelerini düzenlemesi ve listelemesi gerekir. Bir insanın insanca ölmeyecek kadar hayatını devam ettirebilmesi için tüketmesi gereken ürünlerin belirlenmesi gerekiyor. Örneğin yumurta, un, süt, ekmek gibi.. İkinci önemli kalem temizlik ve hijyen maddeleridir. Covid Pandemisi döneminde hijyenin önemini gördük. Üçüncü kalem ise ilaç. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için ilaca ihtiyacı var. Bu üç alanda bu mallar Türk lirası ile gelmeli Türkiye’den. İş gümrükten başlamalı” dedi.

Saydam, “Bu üç kalemde devletin pahalılığın önüne geçebilmek için fedakârlık yapması ve KDV’nin indirilmesi gerekiyor. Temel gıdalarda KDV’nin sıfır olması gerekiyor. Belki birkaç ay sıkışacağız ama kısa-orta ve uzun vadede planlamalar yapılarak vatandaşın alım gücünün korunması gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Göksel SaydamEkonomiPARAKDV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?
Faiz kararına doların tepkisi ne olacak?
Faiz kararına doların tepkisi ne olacak?
Kurlar güne nasıl başladı?
Kurlar güne nasıl başladı?










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim