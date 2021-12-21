SON DAKİKA! 'Kur korumalı TL mevduatı' sisteminde ayrıntılar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'kur korumalı TL mevduatı' düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

Buna göre, hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadeli açılabilecek.

Merkez Bankası her gün saat 11'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak.

Sisteme, isteyen her banka katılabilecek.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.

Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürüyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;