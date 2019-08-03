Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünya'yı teğet geçecek!
Dünya'yı teğet geçecek!
2,5 Milyar Yıldır Materyal Sızıyor
2,5 Milyar Yıldır Materyal Sızıyor
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:07
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "B" olarak teyit edildiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "durağan" olduğu ifade edildi.

Ülkede ekonomik istikrara kavuşma yönünde işaretlerin bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, “Ancak geçmiş dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarının yakalanmasını beklemiyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye’nin bir ekonomik ayarlama sürecinden geçtiği savunularak, bu yıl reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,5 daralmasının ve gelecek yıl ise yüzde 3 genişleyeceğinin beklendiği ifade edildi. 

Açıklamada, Türkiye’nin borçlarını yurtdışından yeniden finanse etmesine yönelik risklerin arttığı ileri sürülerek, bölgesel güvenlik risklerin, ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin gerilemesi potansiyeli de dahil olmak üzere, çeşitli jeopolitik risklerin devam ettiği savunuldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) daha gevşek para politikasının Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek “acil baskıları” bertaraf ettiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu, enflasyonun bu yıl için yüzde 15,2, 2020 için yüzde 11,2 ve 2021 için ise yüzde 9 seviyesinde beklediğini bildirdi.

S&P, ülkede işsizlik oranının 2019’da yüzde 12,9'a, bunun gelecek yıl yüzde 11,8’e ve 2021’de ise yüzde 10,8'e düşmesini bekliyor.

Hükümetin, Türkiye ekonomisine güveni artıran şeffaf bir ekonomik ayarlama programını başarıyla geliştirmesi ve uygulaması durumunda Türkiye'nin kredi notlarının yükseltebileceği sinyali verildi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
S&PTürkiyeKredi NotuEkonomiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte yeni asgari ücret!
İşte yeni asgari ücret!
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
Koopbank’tan Faiz Oranı İndirimi
Koopbank’tan Faiz Oranı İndirimi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim