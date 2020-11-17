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Sterlin 10,20’nin üstüne çıktı!

Geçtiğimiz hafta ciddi bir düşüş trendi yakalayan döviz kurlarında yeni haftaya girilmesiyle birlikte yeniden yükseliş kaydedildi. İngiliz Sterlini 10,20 TL'nin üstüne çıktı...

17 Kasım 2020 Salı 09:12
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Sterlin 10,20’nin üstüne çıktı!

Geçtiğimiz günlerde ciddi düşüş görülen döviz kurlarında yeniden artış kaydedildi.

13 Kasım tarihinde 10 TL’nin altını görerek bir ayın en düşük seviyesini gören Sterlin, bugün sabah saatlerinde 10,20 lira bandında seyrediyor...

Euro, 9,17; ABD Doları ise 7,73 TL’den işlem görüyor...

STERLIN

Güne 10,19 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 08.20 itibarıyla yüzde 0,31 artışla 10,20 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,05, en yüksek 10,23 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 10,17 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 13 Kasım tarihinde 9,99 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 11,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 10,20 TL'ye karşılık geliyor...

EURO

Güne 9,15 ile başlayan Euro kuru, saat 08.20 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 9,16 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,01, en yüksek 9,19 seviyelerini gören Euro, günü 9,14 seviyesinde kapattı.

Euro, 13 Kasım tarihinde 8,98 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 10,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 9,16 TL'ye karşılık geliyor...

ABD DOLARI

Güne 7,70 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08.20 itibarıyla yüzde 0,27 artışla 7,72 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,60, en yüksek 7,75 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,71 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 13 Kasım tarihinde 7,59 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 8,58 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 7,72 TL'ye karşılık geliyor...

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