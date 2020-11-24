Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 19 Kasım’da politika faizini yüzde 10,25 seviyesinden yüzde 15'e yükseltmiş, Sterlin, Dolar ve Euro’da sert bir düşüş yaşanmıştı.

Dünyada yaşanan gelişmelerin ardından Türk Lirası’nın kısa bir süre yaşadığı ‘refah’ bugünlerde sonlandı...

İngiliz Sterlini 10,60’ı aşarken; Euro 9,40 seviyelerini geçti.

ABD Doları da yeniden 8 TL seviyelerine yaklaştı.

STERLIN 10,60’I AŞTI

Güne 10,50 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 08.45 itibarıyla yüzde 1 artışla 10,61 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,13; en yüksek 10,65 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 10,50 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 19 Kasım tarihinde 9,95 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 11,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 10,61 TL'ye karşılık geliyor...

EURO 9,40’I GEÇTİ

Güne 9,34 ile başlayan Euro kuru, saat 08.45 itibarıyla yüzde 1 artışla 9,43 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9,02, en yüksek 9,46 seviyelerini gören Euro, günü 9,33 seviyesinde kapattı.

Euro, 19 Kasım tarihinde 8,88 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 10,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 9,43 TL'ye karşılık geliyor...

ABD DOLARI YENİDEN 8’E DAYANDI

Güne 7,89 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,81 artışla 7,95 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,61; en yüksek 7,95 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,88 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 19 Kasım tarihinde 7,50 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 8,58 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 7,95 TL'ye karşılık geliyor...