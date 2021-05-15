Sterlin 11,94 TL'den işlem görüyor

Türk Lirası’nın döviz kurları karşısındaki eriyişi sürüyor...

Bugün sabah saatlerinde piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından İngiliz Sterlini 11,94’e kadar yükselirken, Euro ise 10,29 TL bandında seyrediyor.

Öte yandan ülkemizdeki teknolojik aletlerin fiyatlandırılmasında da önemli rol oynayan ABD Dolarında da yaklaşık yüzde 0,37’lik bir düşüş gözlendi; böylece 1 Dolar, 8,47 TL oldu.

1 STERLIN: 11,94 TL

Güne 0,0 ile başlayan İngiliz Sterlini, saat 23.55 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 11,94 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 11,85, en yüksek 11,96 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,92 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 16 Nisan tarihinde 11,03 ile son bir ayın en düşük, 14 Mayıs tarihinde ise 11,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 11,94 TL'ye karşılık geliyor.

1 EURO: 10,29 TL

Güne 0,0 ile başlayan Euro, saat 23.55 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 10,29 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,20, en yüksek 10,30 seviyelerini gören Euro, günü 10,27 seviyesinde kapattı.

Euro, 16 Nisan tarihinde 9,57 ile son bir ayın en düşük, 14 Mayıs tarihinde ise 10,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 10,29 TL'ye karşılık geliyor.

1 ABD DOLARI: 8,47 TL

Güne 0,0 ile başlayan Amerikan Doları, saat 23.55 itibarıyla yüzde 0,37 azalışla 8,47 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,40, en yüksek 8,50 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,45 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 16 Nisan tarihinde 8,0 ile son bir ayın en düşük, 13 Mayıs tarihinde ise 8,51 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 8,47 TL'ye karşılık geliyor…