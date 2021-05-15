Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Flaş Haber
Plajlara maskesiz girmek yasak
Kapat

Sterlin 11,94 TL'den işlem görüyor

Döviz kurları yükselmeye devam ediyor... 1 İngiliz Sterlini 11,94 TL'den işlem görürken, dün itibariyle son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:55
98 Okunma
Sterlin 11,94 TL'den işlem görüyor

Türk Lirası’nın döviz kurları karşısındaki eriyişi sürüyor...

Bugün sabah saatlerinde piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından İngiliz Sterlini 11,94’e kadar yükselirken, Euro ise 10,29 TL bandında seyrediyor.

Öte yandan ülkemizdeki teknolojik aletlerin fiyatlandırılmasında da önemli rol oynayan ABD Dolarında da yaklaşık yüzde 0,37’lik bir düşüş gözlendi; böylece 1 Dolar, 8,47 TL oldu.

1 STERLIN: 11,94 TL

Güne 0,0 ile başlayan İngiliz Sterlini, saat 23.55 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 11,94 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 11,85, en yüksek 11,96 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,92 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 16 Nisan tarihinde 11,03 ile son bir ayın en düşük, 14 Mayıs tarihinde ise 11,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 11,94 TL'ye karşılık geliyor.

1 EURO: 10,29 TL

Güne 0,0 ile başlayan Euro, saat 23.55 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 10,29 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,20, en yüksek 10,30 seviyelerini gören Euro, günü 10,27 seviyesinde kapattı.

Euro, 16 Nisan tarihinde 9,57 ile son bir ayın en düşük, 14 Mayıs tarihinde ise 10,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 10,29 TL'ye karşılık geliyor.

1 ABD DOLARI: 8,47 TL

Güne 0,0 ile başlayan Amerikan Doları, saat 23.55 itibarıyla yüzde 0,37 azalışla 8,47 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,40, en yüksek 8,50 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,45 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 16 Nisan tarihinde 8,0 ile son bir ayın en düşük, 13 Mayıs tarihinde ise 8,51 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 8,47 TL'ye karşılık geliyor…

Anahtar Kelimeler:
StrerlinDolarEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
Gram altın, 500 lirayı aştı
Gram altın, 500 lirayı aştı
Döviz Kurları / 14 Mayıs 2021
Döviz Kurları / 14 Mayıs 2021
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim