Sterlin 21'e dayandı!

Serbest piyasada, saat 14.00 itibarıyla 16,25 liradan alınan dolar 16,41 liradan satılıyor. 17,35 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,51 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,30 liradan alınıp, 20,52 liradan satılıyor.
KKTC’de serbest piyasada dolar 16,41 liradan, sterlin 20,52 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 14.00 itibarıyla 16,25 liradan alınan dolar 16,41 liradan satılıyor. 17,35 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,51 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,30 liradan alınıp, 20,52 liradan satılıyor.