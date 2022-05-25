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Sterlin 21'e dayandı!

KKTC’de serbest piyasada dolar 16,41 liradan, sterlin 20,52 liradan işlem görüyor.  

25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:59
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Sterlin 21'e dayandı!

Serbest piyasada, saat 14.00 itibarıyla 16,25 liradan alınan dolar 16,41 liradan satılıyor. 17,35 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,51 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 20,30 liradan alınıp, 20,52 liradan satılıyor.

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