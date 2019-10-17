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Sterlin “Brexit” gelişmeleriyle dolar karşısında geriledi

Sterlin, Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) Brexit anlaşmasını desteklemeden önce hükümet ile daha fazla görüşmesi gerektiğini belirtmesinin ardından yaklaşık beş ayın zirvesinden düştü.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:48
Sterlin “Brexit” gelişmeleriyle dolar karşısında geriledi

DUP Kuzey İrlanda sınır sorunu için çözüm önerilerini destekleyemeyeceğini, ancak çaba göstermek ve makul bir anlaşma yapmak için İngiltere hükümeti ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Sydney'de National Australia Bank Ltd. Döviz stratejisti Rodrigo Catril, “Başbakan Johnson'ın bugünkü Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde bir anlaşma sunmak için vakti doluyor. DUP'un hala hükümetle çalışma konusunda istekli olduğuna dikkat etmek lazım, bu nedenle tüm bunlar bir müzakere taktiğinin bir parçası olabilir.” dedi.

Kuzey İrlanda'da satış vergisinin nasıl çözüleceğine ilişkin tartışmalar sürerken Avrupalı liderler Perşembe günü Brüksel'de bir araya geliyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0.6 düşüşle 1.2750'den işlem gördü. Üç günden beri ilk kez gerileyen parite bu ay yüzde 3.9 artıda bulunuyor.

Doların on önemli piyasa parası karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi Çarşamba günü yüzde 0.2 düşmesi sonrasında yüzde 0.1 yükseldi. ABD 10 yıllıklarının faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 1.73 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
SterlinBrexit
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