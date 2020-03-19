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Sterlin çakıldı, Dolar fırladı!

Koronavirüs salgınıyla birlikte çalkantılı seyreden küresel piyasalarda bugün sabah saatlerinde İngiliz Sterlini son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar ise son bir ayın en yüksek seviyesinde...

19 Mart 2020 Perşembe 11:08
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Sterlin çakıldı, Dolar fırladı!

Korona virüs etkisiyle global piyasalardaki dengeler değişirken bu tablodan küresel anlamda Dolar güçlenerek çıktı. İngiliz Sterlini  ise bugün itibariyle son bir ayın en düşük seviyesinde. Öte yandan Euro kuru ise gücünü koruyor.

STERLİN

Mart ayına 7,87 lira ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibariyle 7,5295 lira ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.  Geçtiğimiz hafta yüzde -3,49 değişim gösteren İngiliz Sterlini kuru şu an 7,5295 liradan işlem görüyor.

DOLAR

Mart ayına 6,16 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 4 Mart tarihinde 6,0780 lira ile son bir ayın en düşük, bugün itibariyle de 6,5127 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,96 değişim gösteren Amerikan Doları kuru şu an 6,5127 liradan işlem görüyor.

EURO

Mart ayına 6,86 lira ile başlayan Euro kuru, 20 Şubat tarihinde 6,5858 lira ile son bir ayın en düşük, 16 Mart tarihinde ise 7,1923 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 0,12 değişim gösteren Euro kuru şu an 7,0873 liradan işlem görüyor.

Anahtar Kelimeler:
EuroSterlinDolarDöviz Kurları
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