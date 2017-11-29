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Sterlin'de bir rekor daha

Dolar/TL bu sabah 3.97'nin üzerini görürken, sterlin, Türk Lirası karşısında 5.3130 ile yeni tarihi zirvesini gördü.

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:03
Sterlin'de bir rekor daha
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ABD'de tüketici güveninin son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve gelecekteki FED Başkanı Powell'ın, bir sonraki toplantıda faiz oranlarını artırmak için şartların oluştuğunu belirtmesi dolara destek verdi.

İçeride ise ekonomik güven endeksi yüzde 3,4 düşüş kaydederek 97,9 seviyesine geriledi. Öte yandan yurtiçi piyasalar, ABD'de devam eden Reza Zarrab davasına ilişkin gelişmeler ve haber akışına bağlı olarak satış baskısı gördü.

Haftaya başlarken 3.90 seviyesinin altına inen dolar/TL, ABD'den gelen haberlerle yükselişe geçti. Dün, gün içinde en düşük 3.8976 seviyesini test edilse de, gün sonuna doğru yükseliş hızlandı ve kur 3.97 seviyesini aştı.

Dolar/TL, saat 09:22'de 3.9610'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6970 seviyesinde yer alıyor. Sterlin/TL ise 5.3130 ile yeni tarihi zirvesini gördükten sonra 5.3020'den işlem gördü.

KRİTİK DAVA BAŞLADI

New York'ta görülen kritik dava başladı. Davanın savcısı, Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğini ve tanıklık yapacağını açıkladı. Davada Hakan Atilla'nın avukatları, Reza Zarrab'ın hapis cezasından kurtulmak için yalan söylediğini savundu.

PİYASALAR ABD'YE ODAKLANDI

Piyasalarda bugün Fed Başkanı Janet Yellen'ın konuşması ve ABD GSYİH 3. çeyrek verileri takip edilecek. Ayrıca, Reza Zarrab davasına ilişkin gelişmeler de izlenecek.

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