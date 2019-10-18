Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Sterlin dolara karşı değer kazanıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) gerçekleşmesi ihtimali kuvvetlenince Sterlin dolara karşı değer kazanıyor.

18 Ekim 2019 Cuma 09:07
Sterlin dolara karşı değer kazanıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) gerçekleşmesi ihtimali kuvvetlenince Sterlin dolara karşı değer kazanıyor. Anlaşma haberleriyle sterlin dolar karşısında mayıstan bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Yüzde 1’e yakın yükselişle 1.2990 doları gördü. Sterlin/TL ise bu sabah 7,47 civarında işlem görüyor.

Analistler, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmalarının TL varlıklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını, TL varlıkların pozitif ayrışabileceğini ifade etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sterlin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sterlin “Brexit” gelişmeleriyle dolar karşısında geriledi
Sterlin “Brexit” gelişmeleriyle dolar karşısında geriledi
Moody’s’den Türkiye değerlendirmesi
Moody’s’den Türkiye değerlendirmesi
Dövizde son durum (16 Ekim 2019)
Dövizde son durum (16 Ekim 2019)

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim