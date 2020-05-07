Sterlin rekor kırdı!

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Dolar, 7.25'i görererek, tarihi rekorunu tazeledi.

Dolar/TL kuru, 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile rekor kırmıştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre küresel çapta dolar talebi son dönemde Türk Lirası ve birçok gelişen ülke para birimine baskı yapmaya devam ediyor.

Çoğu para birimi dolar karşısında yatay seyrederken Güney Afrika Randı ve Meksika Pesosu dolara karşı yükselişte.

Petrol fiyatlarındaki düşüş belirleyici oluyor

Koronavirüs salgınının piyasalarda yarattığı endişe ile ekonominin hem üretim hem tüketim bacağında yaşanan aksaklıklar, çoğu para biriminde baskı yaratıyor.

Bu yılın başından beri TL, dolara karşı yüzde 19 değer kaybetti. Diğer gelişmekte olan kimi para birimlerinde %25'i aşan kayıplar yaşanıyor. Bazı para birimleri ise TL'den daha iyi bir performans gösteriyor. Analistlere göre bu farkta kamunun artan döviz arzı ve petrol fiyatlarındaki düşüş belirleyici.