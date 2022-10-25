Sterlin, Sunak ile son 1 ayın zirvesine çıktı

Dolar, Fed’in faiz artırımlarının dünyanın en büyük ekonomisini frenlemeye başladığına dair işaretler sonrasında geri çekilmeye başladı.

Rishi Sunak’ın İngiltere başbakanı olmak üzere iyileşen risk algısı ile sterlin bu ayın en yüksek seviyelerine doğru yükselirken, euro Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesinde 6 Ekim’den bu yana ilk kez 0,99'a yaklaşıyor.

Sterlin alış 21,0168 satış ise 21,0479 tl'den işlem görüyor.

Dolar endeksi 111.78′e düşerek 6 Ekim’den bu yana en zayıf seviyesi olan Cuma günkü 111.68′e yaklaştı.

Öte yandan yen, hafta sonu gelen Japonya Merkez Bankası (BOJ) müdahalesinin ardı ardına iki gün sonrasında dolar karşısında 149′da güçlü tarafta kaldı.