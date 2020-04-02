Sterlin yine yüksekten uçuyor!

Dün 6,68 seviyesinde işlem gören Dolar/TLbu sabah 6,70 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro ise 7,34 seviyesinde.

Sterlin ise 8.30 seviyelerinde işlem görüyor.

TCMB VE FED’DEN YENİ ADIMLAR

TCMB, virüsün ekonomik ve finansal etkilerine karşı parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi için yeni adımlar attı.

Fed de finansal piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları için geçici repo kolaylığı sağlanacağını açıkladı. Bu adımlar kurda dün sınırlı düşüşe neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki iki haftaya ilişkin ‘çok zorlu geçecek’ ifadeleri piyasalarda iki gündür devam eden alımları etkiledi. Trump’ın açıklamalarının ardından bugün ABD vadelileri de yüzde 1’ün üzerinde ekside işlem görüyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL’de 6,70’in direnç, 6,55’in destek konumuna geldiğini kaydetti.