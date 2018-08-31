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Süper Loto çekildi

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 897 bin 916 lira devretti.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:20
Süper Loto çekildi

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 567'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 19, 31, 39, 42, 47 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 897 bin 916 lira 32 kuruşdevretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65'er kuruş, 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 54 bin 843 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 486 bin 868 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 830 bin 240 lira 20 kuruş kamuya aktarıldı.

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Süper LotoMilli Piyango İdaresiçekilişHaber
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