Tasarruf etmenin inanılmaz yolları

1. Evde yemek yapın

Akşam yemeğini dışarıda yemek masraflarınızı artırır.

2. Buzdolabı ve kilerinizi temizleyin

Bir kenara koyup unuttuğunuz yiyecekleri dolabınızın kuytu yerlerinde bulabilirsiniz.

3. Toptan alın

Düzenli olarak satın aldığınız ürünleri toptan alarak tasarruf edebilirsiniz.

4. Konserve almayın

Taze ürünler ve kuru bakliyat genel olarak konserve ürünlerden daha sağlıklı ve ucuz.

5. Market ürünlerini deneyin

Büyük marketler tarafından üretilen ucuz ürünleri deneyin.

6. Hazır yemek almayın

Önceden pişirilmiş ısıtmaya hazır ya mikrodalgada pişirilmek için üretilmiş yiyeceklerin fiyatları çok yüksek olabiliyor.

7. İhtiyacınızdan fazla yiyecek almayın

Çürümüş yiyecekleri çöpe atmakla paranızı çöpe atmak arasında fark yok.

8. Yemekleri toptan pişirin

Sebze, bakliyat ve etleri hafta başında pişirerek bütün hafta yetecek kadar yemeğe sahip olabilirsiniz.

9. Kendi kahvenizi yapın

Kafelerden almak yerine kahvenizi evde yaparak tasarruf edebilirsiniz.

10. İşyerine evden yemek götürün

Bu yolla öğle yemeği masraflarınızı yarı yarıya azaltabilirsiniz.

11. Şişe su almayın

Sürekli küçük şişe sular almak yerine bir matarayı doldurup onu yanınızda taşıyın.

12. Dışarıda içmeyin

Dışarıda yenecek bir yemeğin yanında içeceğiniz alkollü bir içki yemek faturanızı kabartabilir. Onun yerine evde içki içmeyi tercih edebilirsiniz.

13. Harcamalarınız takip edin

Aylık harcamlarınızı yazılı şekilde takip ederek nerele boşa para harcadığınızı bulabilirsiniz.

14. Kendinize hedef koyun

Eğer belli bir sürede belli bir miktar para biriktirmeyi hedeflerseniz, paranızı gereksiz şeylere harcamaktan kaçınmanız kolaylaşabilir.

15. Kaliteli ürünler alın

Her altı ayda bir ucuz bir çift ayakkabı almak yerine kaliteli bir çift alıp yıllarca giymek daha hesaplı olacaktır.

16. Para yerine zamanla düşünün

Eğer saatte 10 lira kazanıyorsanız, 5 liralık bir kahve yarım saatlik çalışmanızın karşılığı demek olur. O kahvenin bu süreye değip değmediğine siz karar verin.

17. Satın almadan önce düşünün

Beğendiğiniz bir ürünü almadan önce, 'Bu ürünün benim hayatıma ne gibi bir etkisi olacak' diye düşünün. Böylece gereksiz harcamaları kontrol altına alabilirsiniz.

18. Eğlence harcamalarınızı sınırlayın

Keyfiniz için yaptığınız harcamaları toptan kesmek yerine sınırlandırın. Örneğin, haftada bir sinemaya gidiyorsanız ayda bir gitmeyi deneyin.

19. Maaşınızın yarısını kenara koyun

Aldığınız maaşın yarısını tasarruf hesabına koyarak daha az parayla yaşamanın yollarını bulabilirsiniz.

20. Kart borcunuzun tamamını ödeyin

Kartınızın minimum borcu yerine bütün borcunu ödeyerek faiz ödemekten kurtulursunuz.

21. Faturalarınızı otomatik ödeyin

İnternet hesabınız üzerinden faturalarınızı otomatik ödeyerek geç ödeme cezalarını engelleyebilirsiniz.

22. Eksi bakiyeye düşmeyin

Bankaların sunduğu Kredili Mevduat Hesabı seçeneğini ya hiç kabul etmeyin, ya da mümkün olduğunca eksiye düşmemeye çalışın.

23. İhtiyacınıza göre harcayın

Eğer koşmayı seven biriyseniz iyi ayakkabılara ihtiyacınız var demektir. Harcamalarınızı ihtiyaçlarınıza göre düzenlerseniz hayatınıza değer eklemeyen ürünlerden kurtulmuş olursunuz.

24. İki gün bekleyin

100 liradan daha pahalı bir ürünü satın almadan önce iki gün bekleyin. Bu süreçte fikrinizi değiştirebilir ya da ürünü tamamen unutabilirsiniz.

25. Ucuz yayınlara geçin

Sıradan kablolu yayını seçerek tasarruf edebilirsiniz. Maçları seyretmek içinse bir arkadaşınıza veya dışarıya gidebilirsniz.

26. İnternet harcamanızı kısın

İnternet servis sağlayacınıza herhangi bir kampanyaları olup olmadığını mutlaka sorun.

27. Aboneliklerinizi iptal edin

Okumadığınız dergi ve gazete aboneliklerini iptal edin.

28. Evde kazak giyin

Kışın evde kazak giyip ısıtıcınızı kısarak ısınma masraflarınızdan tasarruf edebilirsiniz.

29. Cep telefonu tarifenizi değiştirin

Kullandığınız cep telefonu tarifesini kontrol ederek ihtiyacınızdan fazlasını ödemediğinizden emin olun.

30. Farklı sigorta fiyatları alın

Arabanızı sigortalatırken farklı firmalardan fiyat alın.

31. Kredinizi yapılandırın

Kredi ödemelerinizi yeniden yapılandırarak aylık harcamalarınızı kısabilirsiniz.

32. Kütüphaneye gidin

Kitap ve DVD satın almak yerine kütüphaneden ödünç alabilirsiniz.

33. İkinci el eşya alın

Özellikle kıyafetlerinizi iyi durumdaki ikinci el ürünlerden seçerseniz kimse yeni bir kıyafetle arasındaki farkı anlayamaz.

34. İşe bisikletle gidin

Mümkünse işe araba veya toplu taşıma yerine bisikletle giderek hem masraflarınızı azaltıp hem de egzersiz yapabilirsiniz.

35. Yatırım yapmayı öğrenin

Bileşik faiz gibi araçları inceleyerek size uygun yatırım araçlarını bulabilirsiniz. Henüz piyasalara yatırım yapacak kadar paranız olmasa da gelişmeleri takip ederek piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.