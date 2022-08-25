TC Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre; toplam rezervler 19 Ağustos haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 488 milyon dolar azalarak 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.