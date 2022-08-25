Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Flaş Haber
Alsancak'ta feci olay!
Kapat

TC Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası'nın rezervlerinin miktarı kamuoyunun ilgi ile izlediği verilerin başında geliyor. TCMB her hafta perşembe günü rezervlerini kamuoyu ile paylaşıyor.

25 Ağustos 2022 Perşembe 19:43
134 Okunma
TC Merkez Bankası rezervleri geriledi


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre; toplam rezervler 19 Ağustos haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 488 milyon dolar azalarak 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 416 milyon dolar geriledi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 416 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi.

Son Güncelleme: 25.08.2022 19:48
Anahtar Kelimeler:
TC Merkez BankasıEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalarda gün sonu!
Piyasalarda gün sonu!
Dolar/TL kurunda hareketlilik!
Dolar/TL kurunda hareketlilik!
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim