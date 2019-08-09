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TC Merkez Bankası’nda yeni görevden alma dalgası!

Merkez Bankası’nda eski Başkan Murat Çetinkaya döneminde göreve getirilen genel müdürlerin tümü Banka Meclisi tarafından görevden alındı. Ekonomist Uğur Gürses kararla ilgili, "Hiç akıl karı değil. Burada merkez bankacılığı kazınıyor" yorumunda bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:47
TC Merkez Bankası’nda yeni görevden alma dalgası!

DW’den Aslı Işık’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi ısrarına ve bankanın kasasındaki yedek akçenin Hazine'ye aktarılmasına direnen eski Başkan Murat Çetinkaya'nın 3 yıl önce göreve getirdiği genel müdürlerin tümü görevden alındı. Bunun dışında birçok genel müdür yardımcısı ve müdür de görevden alınıp uzman kadrosuna atandı.

Eski Başkan Murat Çetinkaya'nın ardından, Merkez Bankası (MB) yönetim birimlerinde adeta deprem yaratan görevden almalar yaşandı. Bankanın para politikalarına yön veren ve beyin takımı olarak görev yapan genel müdürlerin tamamı Banka Meclisi tarafından görevden alınırken, birçok genel müdür yardımcısı ve müdür de uzman statüsünde görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “düşük faiz ısrarı” nedeniyle uzun süredir hedefinde olan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz'da görevden alınmıştı. Erdoğan, Çetinkaya'yı görevden almasını, “talimatlarını dinlememesi” ve “piyasa ile iletişim kuramaması” ile gerekçelendirmişti.

GÖREVDEN ALMALAR BEKLENİYORDU

Üç yıldır başkanlık görevini yürüten Çetinkaya'nın yerine başkan yardımcısı Murat Uysal atandı. Merkez Bankası’na yakın kaynaklar, 31 Temmuz’da açıklanan enflasyon raporunun ardından, birçok genel müdür ve yardımcısının görevden alınmasını bekliyordu. Sözkonusu beklenti doğrultusunda, bankanın tamamı Çetinkaya tarafından göreve getirilen ve izlenecek para ve piyasa politikalarında aktif olan genel müdürleri görevlerinden uzaklaştırıldı.

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, görevden alınan genel müdürler şu isimlerden oluşuyor:

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürü Dr. Pınar Özlü, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yavuz Yeter, Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Gül Sayın, Kurumsal Dönüşüm Koordinatörü Zafer Orhan, Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdürü Mustafa Begün, Operasyon Genel Müdürü Dr. Ali Çufadar, Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kandar, Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürü Mehmet Sercan Arslan ve Çetinkaya’dan önce göreve getirilen Baş Ekonomist Doç. Dr. Ali Hakan Kara.

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“ÇEKİRDEKTEN YETİŞMİŞ MERKEZ BANKACILAR”

Söz konusu görevden almaları, “hava bombardımanı” olarak nitelendiren ekonomist Uğur Gürses, DW Türkçe'ye, “Bu atamalar bir önceki dönemin atamaları olarak değerlendirilemez, bu atamalar köklü Merkez Bankacılığını kazımak anlamına geliyor. Ali Çufadar ve Orhan Kandar, bankaya 1988'de girmiş, çekirdekten yetişme Merkez Bankacıdır” diye konuştu.

Gürses, görevden almalarla ilgili olarak ayrıca, “MB’nin kurumsal bağımsızlığı zaten kalmamıştı, ikincisi bankanın Ankara'dan İstanbul'a taşınma projesi var. Krizdeyken at değiştirmek misali bunu dere geçerken at değiştirmek gibi görüyorum. Hiç akıl karı değil. Burada merkez bankacılığı kazınıyor” ifadelerini kullandı.

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