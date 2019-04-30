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TCMB Başkanı Çetinkaya, enflasyon raporunu açıkladı

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın yılın ikinci Enflasyon Raporu'na dair sunumu başladı.

30 Nisan 2019 Salı 10:48
TCMB Başkanı Çetinkaya, enflasyon raporunu açıkladı
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TCMB, ilk raporunda enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 14,6, gelecek yıl için yüzde 8,2 olarak belirlemiş, orta vadede yüzde 5,0 seviyesinde istikrar kazanacağını ifade etmişti. TÜFE yıllık bazda yüzde 19,71 seviyesinde bulunuyor.

TCMB Başkanı Çetinkaya'nın konuşmasından satır başları:

"Enflasyon raporunda rezerv analizi yer alıyor. Enflasyon gelişen ülke grubunda bir miktar yükseldi. Ekonomide dengelenme ilk çeyrekte de devam etti. 

2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir. Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir.

Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü.

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Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur.  

Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır. Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı.

Enflasyon ilk çeyrekte ocak enflasyon raporu tahminleri ile uyumlu gerçekleşmiştir.

Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

Döviz kuru ve ithalat fiyatlarının tüketici enflasyonuna katkısı bir önceki döneme kıyasla düşürücü yönde oldu.

Yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu

Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti.

Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor. 

TCMB 2019 TÜFE tahmini yüzde 14,6.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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