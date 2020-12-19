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TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:20
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TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),  reeskont ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını 6,75'er puan yükseltti. 

Yeni oranlar, Resmi Gazete’nin 19 Aralık 2020 tarihli sayısında yer alan Merkez Bankası tebliği ile yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği belirtildi. 

Tebliğde, belirlenen bu oranların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

REESKONT VE AVANS FAİZİ NEDİR?

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade eder. 

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