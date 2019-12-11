Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...

Tedavülden kalkan Yeni Türk Lirasi 1 Ocak’tan itibaren değerini tamamen yitirecek

Tedavülden kalkan Yeni Türk Lirasi (YTL) banknotlarının 1 Ocak’tan itibaren değerini tamamen yitireceği duyuruldu.

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:12
Tedavülden kalkan Yeni Türk Lirasi 1 Ocak’tan itibaren değerini tamamen yitirecek

KKTC Merkez Bankası İdare Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, TC Merkez Bankası tarafından, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren tedavülden kaldırılan E-8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL) banknotların 10 yıllık zamanaşımı süresi 31 Aralık 2019 günü mesai saati sonunda dolacağından, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren değerlerini tamamen yitirecek.

Açıklamada, “Bu husus göz önüne alınarak, ellerinde E-8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL) banknotları bulunduranların, KKTC Merkez Bankası’na başvurarak bu banknotları 31 Aralık 2019 tarihine kadar yenileri ile değiştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra söz konusu banknotlar KKTC Merkez Bankası’nca kabul edilmeyecektir” denildi.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
Yeni Türk Lirasi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası’ndan Yeni Türk Lirası uyarısı!
Merkez Bankası’ndan Yeni Türk Lirası uyarısı!
Dövizde son durum? 10 Aralık 2019
Dövizde son durum? 10 Aralık 2019
Amcaoğlu: "Ortalama yüzde 3.3 büyüme olacağı tahmin edilmekte"
Amcaoğlu: "Ortalama yüzde 3.3 büyüme olacağı tahmin edilmekte"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim