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THY, kargo ve yatırım şirketi kurdu

Türk Hava Yolları (THY), başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak amacıyla yeni bir şirket kurdu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:44
THY, kargo ve yatırım şirketi kurdu

Türk Hava Yolları (THY), 10 milyon TL sermayeli "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ" unvanlı şirket kurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, esas sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı ortaklığımıza ait 10 milyon TL nakit sermayeli 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı şirket kurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
ThyKargoYatırım şirketi
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