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TL en kırılgan para birimi

Rabobank, Türk Lirası'nın Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Avrupa (CEEMEA) piyasalarında en kırılgan para birimi olduğunu kaydetti.

01 Nisan 2018 Pazar 12:22
TL en kırılgan para birimi

Rabobank, Türk Lirası'nın Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Avrupa (CEEMEA) piyasalarında en kırılgan para birimi olduğunu kaydetti.

Rabobank gelişen piyasalar Döviz stratejisti Piotr Matys, çarşamba günü kaleme aldığı raporda, Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Avrupa (CEEMEA) paralarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bloomberg'in haberine göre, ABD Doları karşısında bu ay sadece Türk Lirası ve Rus Rublesi'nin değer kaybettiği belirtilen raporda, “Yine de mevcut küresel ortamda diğer CEEMEA paraları üzerindeki satış baskısının büyük bir ihtimalle artacağı yönündeki görüşümüzü koruyoruz” ifadesi yer aldı.

Raporda, “MSCI Gelişen Piyasa Hisse Senedi Endeksi de yakından takip ediyoruz. Yukarı yönlü trendin altına doğru bir kırılma riskli varlıklardan sermaye çıkışının hız kazanacağına ilişkin bir gösterge olur” denildi. Böyle bir durumun CEEMEA paraları üzerinde baskı oluşturacağına dikkat çekildi.

Türk Lirası'nın hala en kırılgan CEEMEA parası olduğunun altı çizilen raporda, benzer paraların da riskten kaçış algısındaki artıştan kaynaklı baskıya daha fazla dayanamayabileceği söylendi.
 

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