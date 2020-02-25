TL yine yön değiştirdi

Türkiye piyasasında saat 12.00 sıralarında dolar/TL yüzde 0.64 kayıpla 6.15’in, Euro/TL yüzde 0.58 kayıpla 6.67’nin ve sterlin/TL de yüzde 1.15 değer kaybıyla 7.99’un üzerindeydi.

KKTC serbest piyasasında ise aynı dakikalarda dolar 6.18 TL’nin, Euro 6.70 TL’nin ve sterlin de 8.01 TL’nin üzerinde satılıyordu.

Ünlü Menkul Değerler TL’nin jeopolitik riskler ve korona virüsü nedeniyle daralan risk iştahından negatif etkilendiğine dikkat çekerek “Özellikle son dönemdeki faiz indirimlerinin ardından TL’nin reel faiz desteğinden mahrum kalması risk iştahının daraldığı bu gibi dönemlerde TL’nin daha fazla baskı altında kalmasına yol açabiliyor. Teknik açıdan bakıldığında ise güçlü sayılabilecek bir yukarı yönlü trend içerisinde hareket eden USD/TL’nin 6,15’in üzerine yükselmesi durumunda TL açısından şartların daha da zorlaşabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

MB BAŞKANI UYSAL KONUŞACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısı’nda konuşacak. Saat 18.30 civarı gerçekleşmesi beklenen konuşmada piyasalar Uysal’ın vereceği mesajları takip edecek.

Bu arada, TC Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıllık TLREF’e endeksli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Bir önceki TLREF ihalesinde ortalama reel faiz yüzde 2,46 olmuştu. Hazine dün 2 yıllık sabit kuponlu ihalede yüzde 11,84 ortalama bileşik faizle 3,26 milyar TL satış yapmıştı.

DALGA ABD’YE YAYILDI

Öte yandan, uluslararası piyasalardaki en önemli gündem maddelerinden biri olan koronavirüsle ilgili haberler fiyatlarda belirleyici olmaya devam ediyor. Koronavirüs satışlarından etkilenmeyen ABD piyasalarında da büyü dün bozuldu. ABD’de sert satış dalgası yaşanırken; henüz kesinleşmese de koronavirüse aşı bulunduğu iddiaları Asya piyasalarının alıcı seyretmesini sağlıyor.

Herhangi bir resmi kaynaktan doğrulanmayan ve kesinleşmeyen virüsün aşısı bulunduğu iddiaları ve sert yükselişler sonrası gelen kâr satışları altın fiyatlarının bir miktar gevşemesine neden oldu. Dün 1690 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı bu sabahki işlemlerde 1640 dolara kadar çekildi. Saat 12:00’da altının onsu 1653 dolardan işlem görüyordu.