TL’nin değer kaybı mazbata ile durdu

Türkiye piyasalarında yaklaşık iki haftadır satış baskısına neden olan İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkacağı algısıyla TL dün benzer para birimlerinden pozitif ayrışırken, BIST-100 endeksi ve bankacılık endeksi de yükselişe geçti.

Kur, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberlerinin ardından düşüşünü hızlandırdı, kurun önceki akşam başlayan düşüşünde ABD ile Patriot alımı konusunda görüşmelerin devam ettiği haberlerinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Önceki gün 5,82 ile 3 haftanın zirvesine yükselen, akşam saatlerinde ise 5,76'lara düşen kur yeni güne 5,77 civarında yatay seyirle başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5,7100 TL'yi görürken, en yüksek 5,7966 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 18.00 sıralarında 5,7380 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6,5158 TL, İngiliz Sterlini de 7,5220 TL seviyesinde bulunuyordu.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5,80 TL'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,70 TL ve 5,64 TL seviyelerinin gündeme geleceğini belirtti.

Saat 17.00 sıralarında doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0,02 yükselişle 96,66 seviyesinde, Euro/dolar paritesi de 1,1295 seviyelerinde bulunuyordu.

Seçim faktörü

Uzmanlar, İstanbul'da seçim sonuçlarının hala netleşmemesinin son dönemde Türk varlıkları üzerinde baskıya neden olduğuna ve bu belirsizliğin piyasalar üzerindeki en önemli risk unsuru olduğuna dikkat çekiyor. Son olarak Maltepe'deki 1089 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona ererken AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için dün YSK'ya başvurdu. Şimdi gözler YSK'nın vereceği karara çevrildi.

BBVA analistleri Türkiye ekonomisinde 2 çeyrek üst üste daralma sonrası yılın ilk çeyreğinde pozitif büyüme olabileceğini belirterek "Ancak yeni finansal oynaklıklar yılın kalanı için risk oluşturuyor. Gelecek çeyreklerde toparlanmanın sürmesi için ihtiyatlı ekonomik politika duruşu kritik" değerlendirmesini yaptı.

Dün Çin verileri ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalmasıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu alan Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberi ile birlikte TL'deki değer kazancı hızlandı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Yerel seçimleri arkada bırakabilmek çok önemli. Makro dengelere baktığımızda ülkenin odaklanması gereken önemli bir ekonomi gündemi olmalı. Seçimlerin resmen sonuçlanmamış olması ise bunun önünde bir engeldi" dedi.

Aynı bankacı piyasanın sadece mazbatayı değil, seçimin de resmi sonucunu beklediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son iki güne baktığımızda 5,83'lü seviyelerden 5,71'li seviyelere kadar bir düşüş görüyoruz. Burada iki belirleyici var.

Birincisi Türk yetkililerin ABD ziyareti ile birlikte iki ülke ilişkilerine yönelik oldukça kötümser olan beklentilerin biraz törpülenmesi.

İkincisi ise İstanbul seçimlerine yönelik ilk belirsizliğin ortadan kalkması. Piyasadaki ilk tepki olumlu ancak piyasanın YSK'nın AKP'nin seçimlerin iptaline ilişkin sonucunu da görmek istediği aşikar.”

BlueBay Asset Management'da kıdemli gelişmekte olan piyasa stratejisti Tim Ash ise piyasa yorumunda, "YSK seçimlerin yenilenmesi ve iptaline dair kararı hala almadı. Bu yine de haziran ayında seçimlerin yenilenmesine neden olabilir. Bu, aylarca sürecek daha fazla belirsizlik -çok ihtiyaç duyulan makro düzenleme/politika değişikliği/reformda gecikme ve muhtemelen daha fazla mali destek ve kamu bankalarının sağladığı kredilerinin genişletilmesi- anlamına gelecek" dedi.